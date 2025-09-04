News
jordan tatum 4
Sneakers
Jordan Tatum 4 Debuts In NBA 2K First Look
The Jordan Tatum 4 has surfaced in NBA 2K, giving fans a first detailed look at Jayson Tatum’s next Jordan Brand signature sneaker.
By
Ben Atkinson
September 04, 2025