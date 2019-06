The 2019 NBA Draft is officially in the books and there is a lot to unpack here. Zion Williamson, Ja Morant and RJ Barrett went 1, 2 and 3, as expected - but then the trades began.

Roughly one hour before the Draft, the Atlanta Hawks used their No. 8 and No. 17 picks to move up to the fourth spot held by the New Orleans Pelicans. Atlanta selected Virginia forward De'Andre Hunter, allowing the Cavs to take Vanderbilt point guard Darius Garland fifth overall.

There was plenty of movement up and down the draft board all night, and some projected lottery players found themselves in the green room late into the night. For instance, UNC's Nassir Little, a presumed Top 5 pick heading into the season, fell all the way to Portland and No. 25, while 7'2 big man Bol Bol slid all the way to the Denver Nuggets at pick No. 44 in the second round.

Check out the full results for picks 1-60 below (via NBA.com):

ROUND 1:

1. Pelicans draft Zion Williamson

2. Grizzlies draft Ja Morant

3. Knicks draft RJ Barrett

4. Hawks draft De'Andre Hunter (Via Lakers, Via NOLA)

5. Cavaliers draft Darius Garland

6. Timberwolves draft Jarrett Culver (Via Suns)

7. Bulls draft Coby White

8. Pelicans draft Jaxson Hayes (Via Hawks)

9. Wizards draft Rui Hachimura

10. Hawks draft Cam Reddish

11. Suns draft Cameron Johnson (Via Minnesota)

12. Hornets draft PJ Washington

13. Heat draft Tyler Herro

14. Celtics draft Romeo Langford

15. Pistons draft Sekou Doumbouya

16. Magic draft Chuma Okeke

17. Pelicans draft Nickeil Alexander-Walker (Via Nets, Via ATL)

18. Pacers draft Goga Bitadze

19. Spurs draft Luka Samanic

20. 76ers draft Matisse Thybulle (Via Celtics)

21. Grizzlies draft Brandon Clarke (Via OKC)

22. Celtics draft Grant Williams

23. Thunder draft Darius Bazley (Via Utah, Via Memphis)

24. Suns draft Ty Jerome (Via Sixers, Via Celtics)

25. Trail Blazers draft Nassir Little

26. Cavaliers draft Dylan Windler

27. Clippers draft Mfiondu Kabengele (Via Nets)

28. Warriors draft Jordan Poole

29. Spurs draft Keldon Johnson

30. Cavs draft Kevin Porter Jr. (Via Bucks, Via Pistons)

ROUND 2:

31. Nets draft Nicolas Claxton

32. Heat draft KZ Okpala (Via Suns, Via Pacers)

33. Celtics draft Carsen Edwards (Via Sixers)

34. Hawks draft Bruno Fernando (Via Sixers)

35. Pelicans draft Marcos Louzada Silva (Via Hawks)

36. Hornets draft Cody Martin

37. Pistons draft Deividas Sirvydis (Via Dallas)

38. Bulls draft Daniel Gafford

39. Warriors draft Alen Smailagic (Via Pelicans)

40. Kings draft Justin James

41. Warriors draft Eric Paschall

42. Wizards draft Admiral Schofield (Via Sixers)

43. Timberwolves draft Jaylen Nowell

44. Nuggets draft Bol Bol (via Heat)

45. Pistons draft Isaiah Roby

46. Lakers draft Talen Horton-Tucker (Via Lakers)

47. Knicks draft Ignas Brazdeikis (Via Kings)

48. 76ers draft Terance Mann

49. Spurs draft Quinndary Weatherspoon

50. Jazz draft Jarrell Brantley (Via Pacers)

51. Celtics draft Tremont Waters

52. Hornets draft Jalen McDaniels

53. Jazz draft Justin Wright-Foreman

54. 76ers draft Marial Shayok

55. Kingers draft Kyle Guy (Via Knicks)

56. Clippers draft Jaylen Hands

57. Pistons draft Jordan Bone (Via Pelicans, Via Hawks, Via Sixers)

58. Jazz draft Miye Oni (Via Warriors)

59. Raptors draft Dewan Hernandez

60. Kings draft Vanja Marinkovic