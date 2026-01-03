News
nicolas maduro
Donald Trump Posts Image Of Detained Nicolas Maduro In Nike Tech Outfit
President Trump shared a viral image of captured Nicolas Maduro wearing grey Nike Tech Fleece, sparking massive internet reaction and memes.
By
Ben Atkinson
January 03, 2026
522 Views