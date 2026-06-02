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Gangsta Grillz Podcast
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Music
Tyler, The Creator Names His Mount Rushmore: Erykah, Pharrell, Jamiroquai, & More
Hitmaker Tyler, the Creator names his favorite artists, rappers, and albums while chatting with DJ Drama on the Gangsta Grillz podcast.
By
Erika Marie
June 02, 2026