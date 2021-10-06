We shared some photos from the 2021 BET Hip Hop Awards on Friday (October 1) as the event was held in Atlanta that day, but tonight (October 5), the world finally receives the ceremony. One of the most coveted awards shows in Hip Hop has found many of our favorite artists gathering together to celebrate the evolution of the genre, as well as applauding those who have been noticed for their contributions to the industry.

The winners are slowly being shared as the ceremony rolls forward, so make sure to keep it locked here to see who takes home the gold. With artists like J. Cole, Drake, Kanye West, Roddy Ricch, Cardi B, Megan Thee Stallion, Bia, Nick Minaj, Young Thug, Chris Brown, Lil Baby, Lil Durk, 21 Savage, Doja Cat, and more nominated this year, fans are crossing their fingers with the hopes that their favorites will take home wins.

Bia, Lil Jon
Aaron J. Thornton / Contributor / Getty Images

We'll also keep you updated on the performances as Young Thug, Gunna, Bia, Latto, and more have graced the Hip Hop Awards stage. Check out the list below (updating in real-time). Winners will be in italics.

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

A GANGSTA’S PAIN - MONEYBAGG YO
CALL ME IF YOU GET LOST - TYLER, THE CREATOR
CULTURE III - MIGOS
GOOD NEWS - MEGAN THEE STALLION
KHALED KHALED - DJ KHALED
SAVAGE MODE II - 21 SAVAGE & METRO BOOMIN
THE OFF-SEASON - J. COLE

SONG OF THE YEAR

BACK IN BLOOD - PRODUCED BY YC (POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK)
LATE AT NIGHT - PRODUCED BY MUSTARD (RODDY RICCH)
LAUGH NOW CRY LATER - PRODUCED BY G. RY, CARDOGOTWINGS, ROGET CHAHAYED & YUNG EXCLUSIVE (DRAKE FEAT. LIL DURK)
UP - PRODUCED BY YUNG DZA, SEAN ISLAND, DJ SWANQO (CARDI B)
WAP - PRODUCED BY AYO & KEYZ (CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION)
WHOLE LOTTA MONEY (REMIX) - PRODUCED BY LONDON JAE, BEATGODZ, TEE ROMANO (BIA FEAT. NICKI MINAJ)

HIP HOP ARTIST OF THE YEAR

CARDI B
DRAKE
J. COLE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
TYLER, THE CREATOR

BEST HIP HOP VIDEO

CARDI B - UP
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION - WAP
CHRIS BROWN & YOUNG THUG - GO CRAZY
DRAKE FEAT. LIL DURK - LAUGH NOW CRY LATER
LIL NAS X - MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)
SAWEETIE FEAT. DOJA CAT - BEST FRIEND

BEST NEW HIP HOP ARTIST

BLXST
COI LERAY
DON TOLIVER
MORRAY
POOH SHIESTY
YUNG BLEU

BEST COLLABORATION

21 SAVAGE & METRO BOOMIN FEAT. DRAKE - MR. RIGHT NOW
BIA FEAT. NICKI MINAJ - WHOLE LOTTA MONEY (REMIX)
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION - WAP
DJ KHALED FEAT. LIL BABY & LIL DURK - EVERY CHANCE I GET
DRAKE FEAT. LIL DURK - LAUGH NOW CRY LATER
POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK - BACK IN BLOOD

BEST DUO OR GROUP

21 SAVAGE & METRO BOOMIN
CHRIS BROWN & YOUNG THUG
CITY GIRLS
FUTURE & LIL UZI VERT
LIL BABY & LIL DURK
MIGOS

BEST LIVE PERFORMER

BUSTA RHYMES
CARDI B
DABABY
DOJA CAT
MEGAN THEE STALLION
TYLER, THE CREATOR

LYRICIST OF THE YEAR

BENNY THE BUTCHER
DRAKE
J. COLE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
NAS

BEST INTERNATIONAL FLOW

LADIPOE (NIGERIA)
NASTY C (SOUTH AFRICA)
XAMÃ (BRAZIL)
LAYLOW (FRANCE)
GAZO (FRANCE)
LITTLE SIMZ (UK)
DAVE (UK)

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
HYPE WILLIAMS
MISSY ELLIOTT

DJ OF THE YEAR

CHASE B
D NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAMA
DJ ENVY
DJ JAZZY JEFF
DJ SCHEME
KAYTRANADA

PRODUCER OF THE YEAR

DJ KHALED
HIT-BOY
METRO BOOMIN
MUSTARD
THE ALCHEMIST
TYLER, THE CREATOR

HUSTLER OF THE YEAR

CARDI B
DRAKE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
SAWEETIE
YUNG BLEU

BEST HIP HOP PLATFORM

COMPLEX
GENIUS
HIP HOP DX
HOT NEW HIP HOP
THE BREAKFAST CLUB
THE SHADE ROOM
WORLDSTAR HIP HOP
XXL

SWEET 16: BEST FEATURED VERSE

CARDI B - TYPE SHIT (MIGOS FEAT. CARDI B)
DRAKE - HAVIN' OUR WAY (MIGOS FEAT. DRAKE)
JAY-Z - WHAT IT FEELS LIKE (NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z)
LIL DURK - BACK IN BLOOD (POOH SHIESTY FT. LIL DURK)
MEGAN THE STALLION - ON ME (REMIX) (LIL BABY FT. MEGAN THEE STALLION)
RODDY RICCH - LEMONADE (REMIX) (INTERNET MONEY FEAT. DON TOLIVER & RODDY RICCH)

IMPACT TRACK

BLACK THOUGHT - THOUGHT VS EVERYBODY
LIL NAS X - MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)
LIL BABY & KIRK FRANKLIN - WE WIN
MEEK MILL FEAT. LIL DURK - PAIN AWAY
NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z - WHAT IT FEELS LIKE
RAPSODY - 12 PROBLEMS