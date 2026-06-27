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Sneakers
Michael Jordan Wears Unreleased Air Jordan 1 Lows In Italy
Michael Jordan was spotted in Taormina wearing an unreleased Air Jordan 1 Low colorway not yet available for retail.
By
Ben Atkinson
June 27, 2026