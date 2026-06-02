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Roots Pic
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Music
Dame Dash Says He Is "Embarrassed" For Jay-Z, Criticizes His Hair
If there's one thing that Dame Dash is going to do, is give his hot takes about Jay-Z. This time, it's all about Hov's recent Roots Picnic takeover.
By
Erika Marie
June 02, 2026