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Pastry
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Sneakers
Angela Simmons Says Pastry Once Outsold Jordan Brand
Angela Simmons revealed that Pastry, the sneaker brand she started at 17, once outsold Jordan Brand at Foot Locker.
By
Ben Atkinson
June 29, 2026