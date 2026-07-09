MAGA Minaj

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Music
Peter Rosenberg Calls Nicki Minaj A "Loser"
After Nicki Minaj appeared at the White House, Peter Rosenberg shared his unfiltered thoughts on the rapper during a recent broadcast.
By
Erika Marie
July 09, 2026