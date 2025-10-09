News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
My Profile
Drop a comment
Search input
Subscribe
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
My Profile
Sign in
Search input
News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
fk em
Latest
Popular
Today
|
Week
|
Month
|
Year
|
All Time
Music
Kevin Gates’ New Track “F*k Em” Has Fans Convinced He’s Aiming At Boosie Badazz
Kevin Gates may have just reignited his rumored feud with Boosie Badazz after fans claim his new song “F*k Em” contains subliminal shots.
By
Tallie Spencer
October 09, 2025
382 Views