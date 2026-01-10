doernecher

News
Sneakers
Air Jordan 17 "Doernbecher" Release Set to Drop Very Soon
The Air Jordan 17 "Doernbecher" finally has a confirmed release date set for 2026, with the iridescent purple sneaker dropping very soon.
By
Ben Atkinson
January 10, 2026