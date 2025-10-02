News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
My Profile
Drop a comment
Search input
Subscribe
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
My Profile
Sign in
Search input
News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
brooklyn rapper
Latest
Popular
Today
|
Week
|
Month
|
Year
|
All Time
Music
Sheff G Gifts Girlfriend $50,000 Before Beginning Five-Year Prison Sentence
Brooklyn drill rapper Sheff G gifted his girlfriend $50,000 before starting a five-year prison sentence.
By
Tallie Spencer
October 02, 2025
22 Views