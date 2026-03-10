News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
My Profile
Drop a comment
Search input
Subscribe
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
My Profile
Sign in
Search input
News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
air jordan 4028
Latest
Popular
Today
|
Week
|
Month
|
Year
|
All Time
Sneakers
Air Jordan 4028 To Launch In New Colorway Soon
The Air Jordan 4028 brings the Air Jordan 28's iconic zipper shroud back to life in a striking black and volt look dropping soon.
By
Ben Atkinson
March 10, 2026