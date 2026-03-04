News
Vanessa Beecroft
Streetwear
YEEZY Unveils New Campaign Shot By Vanessa Beecroft
YEEZY released a new campaign photographed by Vanessa Beecroft featuring minimalist outerwear in neutral tones on social media.
By
Ben Atkinson
March 04, 2026