News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
My Profile
Drop a comment
Search input
Subscribe
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
My Profile
Sign in
Search input
News
Songs
Mixtapes
Music
Lifestyle
Sports
Sneakers
Politics
Tech
Top 100
Features
Reviews
Interviews
Editorials
Lists
Videos
Artists
Subscribe to Our Newsletter
SUBSCRIBE
Playboi Carti tour setlist
Latest
Popular
Today
|
Week
|
Month
|
Year
|
All Time
Music
Playboi Carti's "Antagonist 2.0" Tour Setlist Is Beyond Parody
Playboi Carti is currently on tour with Destroy Lonely, Ken Carson, and Homixide Gang, and as you will see, his setlist is quite something.
By
Alexander Cole
October 06, 2025
68 Views