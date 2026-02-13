News
Sports
Stefon Diggs' Assault Accuser Issues Statement After His Not Guilty Plea
Stefon Diggs entered a not guilty plea during his Friday arraignment for allegedly assaulting his former personal chef, Mila Adams.
By
Gabriel Bras Nevares
February 13, 2026