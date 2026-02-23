News
Franchon Crews-Dezurn
Sports
Claressa Shields Twerks On Papoose After Dominant Boxing Win
Claressa Shields beat Franchon Crews-Dezurn by unanimous decision during their fight Little Caesars Arena.
By
Cole Blake
February 23, 2026