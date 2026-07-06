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America 250
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Chance The Rapper Issues Open Letter To America On Its 250th Birthday
Chance The Rapper released a letter to America this weekend ahead of July 4, titled "What To The 4th Of July Is Juneteenth?"
By
Alexander Cole
July 06, 2026