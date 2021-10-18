T.R.U. REALIGION MIXTAPE
- NewsWiz Khalifa Offers Up A Fire Verse On New 2 Chainz Track, “Sofa”2 Chainz is headed out on a brief tour later this month.By Hayley Hynes
- News2 Chainz Updates “T.R.U. REALigion” With New Big Sean Track, “Wreck”2 Chainz also shared a new track with Wiz Khalifa called “Sofa.”By Hayley Hynes
- News2 Chainz Delivers The Anniversary Edition Of “T.R.U. REALigion” With 2 New TracksTity Boi teamed up with Big Sean and Wiz Khalifa to add two new tracks to his hit mixtape.By Hayley Hynes
- Music2 Chainz Announces T.R.U. REALigion Ten Year Anniversary Tour2 Chainz is embarking on a tour for his day one fans, this November.By Cole Blake